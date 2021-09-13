Huawei MateStation X – первый моноблочный компьютер компании

Сегодня компания Huawei, помимо ноутбуков MateBook 13s и 14s с поддержкой Android-приложений и smart-принтера PixLab X1 на базе HarmonyOS, представила свой первый моноблочный компьютер. Устройство получило название MateStation X.

Внешне устройство очень похоже на iMac – рамки экрана такие же небольшие, как и в iMac 2021. Спереди подставка MateStation X тоже схожа с продуктом Apple. Но с задней стороны подставка гораздо массивнее, и она позволяет не только менять угол наклона дисплея, но еще и регулировать экран по высоте.

В компьютере используется панель диагональю 28,2 дюйма разрешением 3840 х 2560 пикселей и с соотношением сторон 3:2. Экран сенсорный, поддерживает определение до 10 одновременных прикосновений. Дисплей занимает 92% площади фронтальной панели. Заявлено 98% охвата цветового пространства DCI-P3 и 100% охвата цветового пространства sRGB, а также сертификация HDR400 и точная цветопередача: значение DeltaE – не более единицы.

MateStation X работает в базовой версии на базе процессора AMD Ryzen 5 5600H, а в топовой — Ryzen 7 5800H. Объем оперативной памяти составляет 16 Gb, объем SSD – 512 Gb. Для охлаждения моноблока разработана система Shark Fin 3.0: во время обычного использования температура корпуса не превышает 36 градусов, а уровень шума – не выше 20 дБ. Отмечается звуковая подсистема компьютера – она разработана в сотрудничестве с Devialet и включает в себя два широкополосных громкоговорителя суммарной мощностью 10 Вт, один низкочастотный громкоговоритель мощностью 10 Вт и два пассивных излучателя.

Стоимость моноблочного компьютера Huawei MateStation X составляет в базовой версии с Ryzen 5 5600H – 1550 долларов, топовой с Ryzen 7 5800H – 1860 долларов. Устройство уже поступило в продажу в Китае.