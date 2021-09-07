HPE создала новый суперкомпьютер для японского университета Хиого

Компания Hewlett Packard Enterprise (HPE) объявила о создании нового суперкомпьютера для Университета Хиого, ведущего государственного университета Японии.

Новый суперкомпьютер использует системы HPE Apollo 6500 Gen10 и HPE Apollo 2000 Gen10 с ускорителями NVIDIA V100. Также в системе используется комбинация серверов HPE ProLiant DL360, DL380 и DL560 Gen10. Для обработки постоянно растущих данных была развернута СХД Cray ClusterStor E1000 от HPE, которая отвечает высоким требованиям для задач HPC и ИИ с интенсивным использованием данных.

Это университетский суперкомпьютер третьего поколения со значительно улучшенной производительностью для обработки больших наборов данных, включающих сложные научные данные из метеорологии, производства, физики и медицины. Расширенные возможности также помогут повысить точность результатов за счет использования ИИ и машинного обучения.

С его помощью ученые будут изучать метеорологические явления, физику плазмы, сложные жидкости, сейсмостойкую архитектуру, энергосберегающие материалы, эконофизику и ДНК. Исследователи уже выяснили с помощью суперкомпьютера особенности внезапных проливных дождей, разработали покрытие, предотвращающие образование тромбов в искусственных сердцах и легких, а также произвели прогнозирование повреждений зданий и экономических потерь в результате землетрясений в Нанкайском желобе.