28.09.2021

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Honor представила 4K-телевизоры Smart Screen X2 по цене от 280 долларов

Honor Smart Screen X2

Еще одной новинкой, которая компания Honor представила на мероприятии Smart Life, стали телевизоры Smart Screen X2. Всего было представлено три модели с экранами диагональю 43, 55 и 65 дюймов.

Все устройства оснащены 4K UHD экранами с охватом 92% цветового пространства DCI-P3 и расширенным охватом цветового пространства sRGB (на 25% больше в сравнении с предшественниками). Поддерживается технология HDR10. В основу положен процессор MediaTek с четырьмя вычислительными ядрами Cortex-A53 и графическим ускорителем Mali-G52 MC1. Объем оперативной памяти составляет 2 Gb, емкость встроенного флеш-накопителя — 16 Gb.

Есть встроенный двухдиапазонный адаптер Wi-Fi, контролер Ethernet, интерфейсные разъемы USB и HDMI, сетевой RJ-45 и два динамика мощностью по 10 Вт. В качестве программной оболочки применяется фирменный интерфейс Magic UI. Реализована поддержка голосового управления. Имеется трехлетняя гарантия.

Стоимость 43-дюймовой модели Honor Smart Screen X2 составляет 280 долларов, 55-дюймовой – 420 долларов, а 65-дюймовый вариант будет предложен за 540 долларов.

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