Honor представила 4K-телевизоры Smart Screen X2 по цене от 280 долларов

Еще одной новинкой, которая компания Honor представила на мероприятии Smart Life, стали телевизоры Smart Screen X2. Всего было представлено три модели с экранами диагональю 43, 55 и 65 дюймов.

Все устройства оснащены 4K UHD экранами с охватом 92% цветового пространства DCI-P3 и расширенным охватом цветового пространства sRGB (на 25% больше в сравнении с предшественниками). Поддерживается технология HDR10. В основу положен процессор MediaTek с четырьмя вычислительными ядрами Cortex-A53 и графическим ускорителем Mali-G52 MC1. Объем оперативной памяти составляет 2 Gb, емкость встроенного флеш-накопителя — 16 Gb.

Есть встроенный двухдиапазонный адаптер Wi-Fi, контролер Ethernet, интерфейсные разъемы USB и HDMI, сетевой RJ-45 и два динамика мощностью по 10 Вт. В качестве программной оболочки применяется фирменный интерфейс Magic UI. Реализована поддержка голосового управления. Имеется трехлетняя гарантия.

Стоимость 43-дюймовой модели Honor Smart Screen X2 составляет 280 долларов, 55-дюймовой – 420 долларов, а 65-дюймовый вариант будет предложен за 540 долларов.