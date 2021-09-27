Honor MagicBook 16 Pro — игровой ноутбук на Ryzen 7 с графикой GeForce RTX

Компания Honor представила в Китае две новые модели игровых ноутбуков серии MagicBook. 16,1-дюймовые MagicBook 16 и 16 Pro получили IPS-экран с частотой обновления 144 Hz и разрешением Full HD. Дисплей обеспечивает 100% охвата цветового пространства sRGB и занимает 87,3% площади крышки.

Устройства отличаются только видеокартой. В базовом варианте используется NVIDIA GeForce GTX 1650, а Pro-версия получила GeForce RTX 3050. Покупатель может выбрать между модификациями с процессорами AMD Ryzen 5 5600H или Ryzen 7 5800H. Система охлаждения представлена тремя тепловыми трубками толщиной стенок 2 мм и двумя вентиляторами. Объем оперативной памяти составил 16 Gb, емкость SSD – 512 Gb.

Оба ноутбука поддерживают быструю зарядку мощностью 135 Вт, оснащаются стереодинамиками, сканером отпечатков пальцев в клавише включения и широким набором интерфейсных разъемов. Максимальная автономность – до 8 часов. Новинки поступят в продажу с предустановленной операционной системой Windows 10 и будут обновлены до Windows 11.

Стоимость модели Honor MagicBook 16 стартует от 773 доллара, а MagicBook 16 Pro – с 1004 доллара. В продажу игровые ноутбуки поступят 8 октября.