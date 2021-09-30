Hisense Vidda 85V1F-S: флагманский smart-телевизор с 120 Hz экраном

Компания Hisense представила в Китае новый флагманский smart-телевизор под названием Vidda 85V1F-S. Новинка получила 85-дюймовый экран с LCD-матрицей, разрешением 4K и частотой обновления 120 Hz. Дисплей поддерживает технологию MEMC, обеспечивающую высокую плавность картинки даже в самых динамичных сценах. Есть поддержка HDR10. За счет минимальных рамок экран занимает 97% площади лицевой панели устройства. Заявлен 130% охват цветового пространства BT.709.

Hisense Vidda 85V1F-S работает под управлением четырехъядерного процессора. Телевизор оснащен 3 Gb оперативной памятью, а также встроенным накопителем объемом 64 Gb. Новинка ещё поставляется с 3 ГБ ОЗУ, накопителем на 64 ГБ, а также стереодинамиками по 18 Вт каждый и сабвуфером на 25 Вт. Аудиосистема поддерживает технологии Dolby Atmos, Viper, и Dolby + DTS.

В оснащение входят двухдиапазонный модуль Wi-Fi, разъем HDMI 2.1 и модуль NFC. Аудиосистема формата 2.1 объединяет два полнодиапазонных динамика мощностью 18 Вт каждый и сабвуфер мощностью 25 Вт. Есть поддержка Dolby Atmos и Dolby + DTS. Новинка совместима с несколькими сторонними сервисами, включая Apple AirPlay.

Hisense Vidda 85V1F-S Smart TV поступит в продажу в Китае по ориентировочной цене 1315 долларов.