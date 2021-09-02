02.09.2021

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Hisense представила проекционные телевизоры Laser TV L9G TriChroma

Hisense Laser TV L9G TriChroma

Компания Hisense представила проекционные телевизоры серии Laser TV L9G TriChroma. Новинки ориентированы на использование с игровыми консолями PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Hisense Laser TV L9G TriChroma

Как понятно из названия серии, в телевизорах используется фирменная технология TriChroma, которая предусматривает применение трех лазерных излучателей для создания ярких и реалистичных цветов. Заявленный охват цветового пространства BT.2020 достигает 107%.

Laser TV L9G TriChroma представлен в двух версиях с диагональю 100 и 120 дюймов. Оба лазерных телевизора оснащаются панелями с разрешением 3840 x 2160 точек, что соответствует стандарту 4K UHD. Пиковая яркость составляет 3000 люмен.

Hisense Laser TV L9G TriChroma

Новинки получили стереофонические динамики мощностью 40 Вт с поддержкой технологии Dolby Atmos. Говорится о реализации HDR 10. Предусмотрены интерфейсы HDMI 2.1, USB и Ethernet. Программной платформой выступает операционная система Android TV. Возможно взаимодействие с голосовым помощником Google Ассистент.

Стоимость 100-дюймовой модели Hisense Laser TV L9G TriChroma составляет 5500 долларов, а 120-версии – 6000 долларов. В комплект поставки входит пульт дистанционного управления.

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