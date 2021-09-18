Hisense представила первый в мире лазерный телевизор с выдвижным экраном

Компания Hisense объявила о выпуске первого в мире лазерного телевизора с выдвижным экраном. Объявление было сделано в ходе проходившего недавно мероприятия Global Laser Display Technology and Industry Development Forum.

«Лазерный дисплей на самом деле представляет собой набор космических решений. Первый в мире лазерный телевизор с подвижным экраном Hisense — это только начало», — заявил Юй Чжитао (Yu Zhitao), вице-президент Hisense Group.

Новый Hisense Laser TV имеет дисплей с диагональю 77 дюймов и использует разработанную компанией полноцветную лазерную технологию. Он поддерживает высокое разрешение 4K HDR, сверхширокую цветовую гамму 107% BT.2020 и максимальную яркость 350 кд/м2. Толщина дисплея — 1,6 мм. Модель не имеет рамок по бокам, но они есть сверху и снизу. Телевизор оснащен визуальным процессором Transvision и динамиками Harmon/Kardon для получения звука театрального уровня.

На данное время у Hisense более 70 патентов, связанных с лазерными телевизорами подобного типа. Разработчик заявляет, что в производстве используются высокотехнологичные материалы авиационного уровня, а экран достаточно гибкий для сворачивания в трубку и при этом вполне жесткий для формирования устойчивой плоской поверхности в развернутом состоянии.

Лазерный телевизор с подвижным экраном Hisense уже доступен для бронирования на сайте JD.com, но компания пока не раскрыла информацию о его ценах и дате выхода. Устройство поступит в продажу в конце этого года.