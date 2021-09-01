01.09.2021

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Google откладывает обязательное возвращение сотрудников в офисы до января 2022 года

Google

Компания Google планировала с 18 октября этого года ввести гибридную рабочую неделю, по условиям которой сотрудники должны были три дня из пяти проводить в офисах.

Генеральный директор Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai) сообщил сотрудникам, что компания отложила реализацию этого плана. До 10 января каждый сотрудник сможет сам решать, возвращаться ли ему в офис или продолжать работать дома. После указанной даты решение об обязательном переходе на работу в офис будет приниматься на месте. Если такое решение будет принято, персонал будет уведомлен о необходимости вернуться на рабочие места за 30 дней до того, как явка станет обязательной. Вакцинация будет обязательным условием выхода сотрудника на работу в офис.

Причины такого решения — продолжение пандемии, в частности, появление дельта-штамма, и невысокие уровни вакцинации.

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