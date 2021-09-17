Google, ilk qatlana bilən smartfonunun təqdimat tarixini açıqladı

Məlumatı Display Supply Chain Consultants-ın baş direktoru David Naranjo paylaşdı. Onun sözlərinə görə, iddia edilən Google Pixel Fold smartfonu LTPO OLED ekrandan istifadə edəcək.

Bundan əlavə Google, Pixel 6 smartfonlarının yaxın zamanda satışa çıxarılacağını açıqladı. Təqdimat oktyabrın 19-da baş tutmalıdır. Şirkət mümkün Pixel Fold haqqında heç bir şey söyləməyib, ancaq Google -un həmin gün «one more thing» olaraq göstərəcəyini gözləmək olar. Lakin, ehtimal ki, qatlana bilən cihazın təqdimatı daha sonra baş tutacaq.

Pixel Fold-un 7.6 düymlük bir ekrana sahib olduğu söylənilir.

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