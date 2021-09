Глава AMD Лиза Су стала одним из советников президента США Джо Байдена по науке и технологиям

Из заявления представителей Белого дома стало известно, что президент США Джозеф Байден (Joseph Biden) в своей деятельности будет опираться на рекомендации членов совета по науке и технологиям (Council of Advisors on Science and Technology, PCAST), в состав которого вошли 27 человек.

PCAST в своей деятельности будет затрагивать широкий круг вопросов, оказывающих влияние на экономику США и жизнь рядовых американцев. Состав совета подбирался таким образом, чтобы собрать экспертов во всех сферах — образование, энергетика, здравоохранение, научная деятельность, национальная безопасность и другие.

Генеральный директор компании AMD Лиза Су назначена президентом США Джоном Байденом (Joe Biden) консультантом по науке и технологиям.

В состав совета также вошли доктор Уильям Дэлли (William Dally), главный научный сотрудник NVIDIA, Эрик Хорвиц (Eric Horvitz), возглавляющий департамент по науке Microsoft, и Фил Венейблс (Phil Venables), главный информационный директор Google Cloud. Руководить советом будут доктор Фрэнсис Арнольд (Frances Arnold) из Калифорнийского технологического института, доктор Мария Зубер (Maria Zuber) из Массачусетского технологического института и директор по политике в области науки и технологий Белого дома доктор Эрик Ландер (Eric Lander). В составе PCAST — 20 избранных членов Национальных академий наук, пять стипендиатов Фонда Макартура, два бывших секретаря кабинета министров и два лауреата Нобелевской премии.