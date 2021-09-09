Facebook выпустил свои первые Smart-очки Ray-Ban Stories

Компания Facebook выпустила свои первые Smart-очки, которые были представлены под брендом Ray-Ban. Очки Ray-Ban Stories оснащены двумя фронтальными камерами для съемки видео и фото. Чтобы начать запись, можно нажать на кнопку на душке очков или просто сказать: «Эй, Facebook, сделай видео». Устройство синхронизируется с приложением Facebook View, из которого можно отправлять клипы в другие приложения на смартфоне.

Разработчики также добавили в очки возможность воспроизводить звук с телефона через модуль Bluetooth, так что пользователь сможет слушать музыку или подкасты. Изменять громкость или приостанавливать треки можно с помощью сенсорной панели, которая расположена в боковой части устройства. Цена новинки составляет 299 долларов.