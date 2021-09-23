Facebook представил новый smart-дисплей Portal Go и обновленный Portal+

Компания Facebook представила новые версии smart-дисплеев Portal для видеозвонков. Устройства доступны в двух вариантах: обновленная панель Portal+ и полностью новая Portal Go.

Модель Facebook Portal Go оснащена 10-дюймовым дисплеем с разрешением 1280 х 800 пикселей и встроенным аккумулятором. Чехол служит зарядной станцией для панели. Прежние модели Portal работали исключительно от сети. Заявленная автономность составляет до 5 часов в режиме видеосвязи или до 14 часов воспроизведения с выключенным экраном. Новинка также может использоваться в качестве портативной колонки. Гаджет оснащен специальной ручкой, что позволяет переносить его с места на место.

Portal+ получил 14-дюймовый дисплей (2140 х 1440 пикселей), который комплектуется подставкой, позволяющая менять ориентацию smart-дисплея с горизонтальной на вертикальную.

Обе новинки оборудованы 12 Мп камерами с функцией отслеживания человека в кадре и механической шторкой для обеспечения конфиденциальности. Кроме того, оба гаджета оснащены аппаратными кнопками для отключения микрофона и камеры. Панели поддерживают стриминговые сервисы Spotify, Pandora, iHeartRadio для прослушивания музыки, работают с Zoom, а в декабре станут совместимы и с Microsoft Teams.

Smart-дисплеи Facebook Portal Go и Portal+ уже доступны для предзаказа в некоторых регионах. Стоимость составляет 199 и 349 долларов соответственно. В продажу поступят 19 октября