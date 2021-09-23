Еврокомиссия официально предложила сделать USB-C единым зарядным разъемом для смартфонов, планшетов и других устройств

Сегодня, 23 сентября, Европейская комиссия (ЕК) представила на заседании полный законопроект о едином зарядном устройстве, согласно которому все производители электронных устройств должны использовать стандартный разъем USB-C.

«Европейские потребители достаточно долго были разочарованы несовместимыми зарядными устройствами, скапливающимися в их ящиках. Мы дали индустрии достаточно времени, чтобы предложить свои собственные решения, но теперь пришла пора для принятия законодательных мер. Это важная победа для окружающей среды и всех нас». – заявила Исполнительный вице-президент ЕК Маргарет Вестагер

Основные предложения законопроекта:

установить разъем USB-C в качестве единого стандарта для смартфонов, планшетов, камер, наушников, портативных колонок и портативных консолей;

стандартизировать технологию быстрой зарядки и запретить производителям искусственно занижать скорость;

обеспечить независимую продажу зарядных устройств, отдельно от комплектов поставок;

обязать производителей предоставлять расширенную информацию о мощности и эффективности аккумуляторов.

Новые правила направлены на сокращение электронных отходов, поскольку потребители смогут использовать зарядные кабели от своих старых устройств вместо покупки новых. Кроме того, ЕК также предлагает производителям полностью убрать зарядные устройства из упаковки, что уже делают некоторые производители, включая Apple, Samsung и Xiaomi.

Законопроект должен будет пройти голосование в Европейском парламенте, и в случае успеха он станет законом. В начале 2020 года представители уже голосовали за подобные поправки, поэтому вряд ли возникнут проблемы. У производителей оборудования будет до двух лет, чтобы принять USB-C в качестве стандарта. Отметим, что в законопроекте не упоминается беспроводная зарядка.

Это решение больше всего повлияет на Apple, так как его продукция по-прежнему оснащается проприетарными портами и кабелями Lightning.