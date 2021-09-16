Epic Games Store бесплатно отдает Speed Brawl и Tharsis
На этой неделе в Epic Games Store можно бесплатно получить две игры Speed Brawl и Tharsis.
Speed Brawl – экшен, действие которого разворачивается в альтернативном Лондоне 1888 года. Люди поработили захватчиков с Луны, жуков-селенитов, и стали устраивать состязания, в которых бойцы должны сражаться с ордами селенитов. В игре доступны шесть бойцов с уникальными стилями и улучшениями.
Tharsis — космическая стратегия, задача игрока — сохранить жизнь и рассудок космонавтов.
Обе игры можно забрать до 23 сентября.
Следующей игрой на раздаче будет пиксельная стратегия о побеге из тюрьмы The Escapists.