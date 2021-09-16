Epic Games Store бесплатно отдает Speed Brawl и Tharsis

На этой неделе в Epic Games Store можно бесплатно получить две игры Speed Brawl и Tharsis.

Speed Brawl – экшен, действие которого разворачивается в альтернативном Лондоне 1888 года. Люди поработили захватчиков с Луны, жуков-селенитов, и стали устраивать состязания, в которых бойцы должны сражаться с ордами селенитов. В игре доступны шесть бойцов с уникальными стилями и улучшениями.

Tharsis — космическая стратегия, задача игрока — сохранить жизнь и рассудок космонавтов.

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Обе игры можно забрать до 23 сентября.

Следующей игрой на раздаче будет пиксельная стратегия о побеге из тюрьмы The Escapists.