Epic Games Store бесплатно отдает Sheltered и Nioh: The Complete Edition

В Epic Games Store началась раздача стратегии Sheltered, рассказывающей о выживании семьи в постапокалиптическом мире, а также Nioh: The Complete Edition. В этот набор помимо базовой версии Nioh входят три ее сюжетных DLC.

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Забрать обе игры можно до 16 сентября.

На следующей неделе бесплатными станут экшен-платформер Speed Brawl и пошаговая стратегия Tharsis.

Сегодня в Epic Games Store также началась распродажа «Сентябрьские скидки». Акция продлится до 23 сентября, скидки достигают 75%.