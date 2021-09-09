09.09.2021

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяSoftwareИгрыEpic Games Store бесплатно отдает Sheltered и Nioh: The Complete Edition

Epic Games Store бесплатно отдает Sheltered и Nioh: The Complete Edition

Epic Games Store

В Epic Games Store началась раздача стратегии Sheltered, рассказывающей о выживании семьи в постапокалиптическом мире, а также Nioh: The Complete Edition. В этот набор помимо базовой версии Nioh входят три ее сюжетных DLC.

Забрать обе игры можно до 16 сентября.

На следующей неделе бесплатными станут экшен-платформер Speed Brawl и пошаговая стратегия Tharsis.

Сегодня в Epic Games Store также началась распродажа «Сентябрьские скидки». Акция продлится до 23 сентября, скидки достигают 75%.

ТЕГИ:
Intel выпустил процессоры Xeon E-2300 семейства Rocket Lake
Amazon представил свои первые smart-телевизоры стоимостью от 370 долларов
Новости по теме
Игры
В Epic Games Store началась разд
Игры
В Epic Games Store проходит разд
Игры
Epic Games Store бесплатно отдае