Epic Games Store бесплатно отдает Sheltered и Nioh: The Complete Edition
В Epic Games Store началась раздача стратегии Sheltered, рассказывающей о выживании семьи в постапокалиптическом мире, а также Nioh: The Complete Edition. В этот набор помимо базовой версии Nioh входят три ее сюжетных DLC.
Забрать обе игры можно до 16 сентября.
На следующей неделе бесплатными станут экшен-платформер Speed Brawl и пошаговая стратегия Tharsis.
Сегодня в Epic Games Store также началась распродажа «Сентябрьские скидки». Акция продлится до 23 сентября, скидки достигают 75%.