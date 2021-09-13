Epic Games подала апелляцию на судебное решение по своему иску против Apple

Компания Epic Games подала апелляцию на решение суда по своему иску против Apple, рассмотрение которого завершилось на прошлой неделе.

По словам генерального директора Epic Games Тима Суини (Tim Sweeney), Apple вышла победителем: «Решение не является победой ни для разработчиков, ни для пользователей». При этом главный юрисконсульт Apple Кейт Адамс заявила: «Мы очень довольны решением суда и считаем это огромной победой для Apple».

Окружной судья Ивонн Гонсалес Роджерс (Yvonne Gonzalez Rogers) поддержала Apple по многим пунктам, но запретила препятствовать установке ссылок на сторонние платежные системы в приложениях для App Store. При этом Epic Games не удалось убедить суд в том, что Apple пользуется монопольным положением, поэтому на платформах купертиновцев не разрешат сторонние магазины приложений.

Кроме того, суд подтвердил, что Epic Games нарушила соглашение с Apple, когда внедрила альтернативную платежную систему в Fortnite. В результате этого компания должна выплатить Apple более 3,5 млн. долларов за нарушение действующих правил. Кроме того, Epic Games обязана вернуть Apple 30% всего, что было заработано через стороннюю платежную систему с 1 ноября 2020 года.

Отметим, что судебное решение вынудит Apple кардинально изменить бизнес-модель магазина приложений App Store, действовавшую с момента его появления в 2008 году. Это может привести к тому, что владелец маркетплейса будет ежегодно лишаться миллиардов долларов комиссионных выплат. Если сейчас компания взимает за покупки приложений и в приложениях комиссию до 30%, то теперь разработчики смогут размещать в них «кнопки, внешние ссылки и другие призывы к действиям, ведущие пользователей к оплате альтернативными способами». Потери могут быть вполне серьезными — комиссии в App Store в прошлом году составили 6,3 млрд. долларов только в США, большинство поступлений напрямую связано с покупками и подписками в приложениях.

По оценкам экспертов, Apple может начать терять от 1 до 4 млрд. долларов ежегодно, в зависимости от того, как много разработчиков начнут пользоваться преимуществами новой политики.