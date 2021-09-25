Дочь основателя Huawei отпустили из-под домашнего ареста в Канаде

Скандал, связанный с одной из крупнейших в мире IT-компаний — китайской Huawei получил свое развитие. Напомним, что власти Канады по запросу США задержали финансового директора и дочь главы компании Huawei Мэн Ваньчжоу (Meng Wanzhou). Задержание произошло 1 декабря 2018 года в Ванкувере. Ее подозревали в нарушении американских торговых санкций против Ирана.

Теперь стало известно, что Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия в Ванкувере освободил Мэн Ваньчжоу из-под домашнего ареста.

Как сообщает BBC, высокопоставленная сотрудница Huawei частично признала свою вину и пошла на сделку со следствием. Ваньчжоу взяла на себя ответственность за свою основную роль в реализации схемы обмана глобального финансового учреждения. В частности, она признала, что существенно исказила информацию касательно бизнеса Huawei в Иране, когда общалась с банками США. В результате Минюст США отозвал запрос об ее экстрадиции. Вскоре после этого Ваньчжоу вылетела рейсом Air China в китайский город Шэньчжэнь, где расположена штаб-квартира Huawei.

СМИ отмечают, что на арест Ваньчжоу также могли повлиять связи ее отца с Коммунистической партией Китая. Более того, она является заместителем председателя совета директоров Huawei.

Домой отпущены и двое канадцев, Майкл Ковриг и Майкл Спэйвор — сотрудники неправительственных организаций в Китае, которые были задержаны в Пекине по подозрению в шпионаже в 2018 году, вскоре после ареста Ваньчжоу. Канадцы уже вылетели на родину, об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.