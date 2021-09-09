DJI представил стабилизатор для смартфонов OM 5 с телескопической ручкой
Компания DJI выпустила портативный стабилизатор нового поколения для смартфонов OM 5. Новинка стала на треть меньше своего предшественника, а также получила дополнительную возможность. Устройство может выполнять функцию монопода для селфи, благодаря телескопической ручке.
OM 5 оснащен 3-осевым механическим подвесом, который минимизирует тряску во время съемки. В итоге картинка на видео получается естественной и плавной, чего не может обеспечить только электронная стабилизация. Для модели предусмотрен удлинительный стержень, который выполнен в виде телескопической трубки. Он позволяет использовать стабилизатор как селфи-палку или расширять зону действия камеры для очень низких или высоких снимков.
Для управления устройством компания разработала специальное приложение DJI Mimo, которое позволяет снимать видео и изображения и предоставляет широкий спектр функций и возможностей. В их числе — режим активного отслеживания объекта в кадре ActiveTrack 4.0. Есть функция управления жестами, которая позволяет снимать фотографии и видео с помощью жестов рук вместо использования таймера автоспуска. Новая интеллектуальная функция Shotguides распознает ваше окружение и рекомендует полезные советы по съемке и творческие шаблоны.
Другие функции включают DynamicZoom, который воссоздает популярные режимы масштабирования, интервальную съемку, анимацию движения и гиперлапс, панораму, вращение и эффекты красоты. Для некоторых из них стабилизатор будет совершать автоматические движения с заданными интервалами.
Время работы устройства сократилось до 6 часов 20 минут против 15 часов у предыдущей модели. Для Osmo Mobile 5, который будет доступен в белом и сером цветах, разработан новый аксессуар DJI Fill Light Phone Clamp, который представляет собой замену стандартного магнитного зажима со встроенной подсветкой для селфи. Стоимость DJI OM 5 составляет 159 долларов.