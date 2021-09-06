Dell EMC RecoverPoint For Virtual Machines (RP4VMs)

Dell EMC RecoverPoint For Virtual Machines yerel ve uzak veriler için düşük maliyetli veri koruma ve felaket kurtarma çözümüdür.olan Dell RP4VM yerelde ve uzaktan veri koruma, felaket kurtarma Microsoft, Oracle, SAP ve diğer şirketlerin sanallaştırılmış kurumsal uygulamalarıyla kusursuz entegrasyon sağlıyor. RP4VM akıllı koruma ve kurtarma özellikleriyle uygulama kurtarma süresini ciddi anlamda azaltır ve veri kaybını önler.

Sanallaştırılmış uygulama ortamları için baştan sona koruma senkron, asenkron, yerel ve uzak replikasyon.

VMware ortamında RP4VM VMware vCenter ile entegre olarak kullanıcıya sanal makinelerin korunma durumlarını görüntüleme imkanı tanır. VMware sanal makinelerin veri kaybı olmaksızın hızla tekrar faaliyete geçmesini sağlar. Klasik replikasyon yazılımları tüm veriyi karşı tarafa yazarken RP4VM ise sanal makine bazlı replikasyon yapmakta, böylelikle sanal makineye yazılan bir veri anlık olarak karşı tarafa da yazıldığından ciddi bir WAN ve LAN optimizasyonu sağlamaktadır. Böylelikle WAN ve LAN üzerinde oluşacak veri sıkışmalarından ve gecikmelerinden etkilenmeden veri karşı tarafa sıfır hata ile yazılmaktadır.

RP4VM yazılımı verilerin anlık replikasyonlarını yapmasından dolayı sanal makinelerin replikasyonlarına istediğiniz saat veya saniyeye geri dönebilirsiniz. Bir filmi ileri geri sarar gibi sanal makinelerin replikasyonlarına kısa bir süre içinde dönebilirsiniz.

RP4VM için ekstra bir donanım ihtiyaç yoktur. Tamamen Vmware sanallaştırma üzerinde çalışmaktadır. RP4VM bulut teknolojilerine tam uyumludur. Replikasyonlarınızı Azure, Amazon ve Google bulut üzerine de sıfır hata ile alabilmektesiniz. RP4VMs yazılımı ile sanal makinenizi failover yaptıktan sonra asıl sistem ayağa kaldırıldığında yazılım otomatik olarak her iki sistem arasında veri eşitlemesi yapar ve her iki tarafta da verinin aynı olmasını sağlamaktadır. Böylelikle veri kaybı sıfıra indirilmektedir. Bir sonraki makalelerde görüşmek üzere.

Shamistan ARZIMANLI, IT System Support Engineer