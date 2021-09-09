Cистемные требования беты-версии Call of Duty: Vanguard

В сети появились системные требования беты Call of Duty: Vanguard. Бета-тестирование мультиплеера пройдет по следующему расписанию: с 10 по 13 сентября на PlayStation (по предзаказу), с 16 по 17 сентября на Xbox и PC (по предзаказу) и PlayStation (для всех), с 18 по 20 сентября на PlayStation, Xbox и PC (для всех).

Минимальные системные требования:

процессор: Intel Core i5-2500k или AMD Ryzen 5 1600X;

видеокарта: Nvidia GeForce GTX 960 2 Gb/GTX 1050 Ti 4 Gb или AMD Radeon R9 380;

оперативная память: 8 Gb;

место на накопителе: 45 Gb.

Рекомендованные системные требования:

процессор: Intel Core i7-4770k или AMD Ryzen 7 1800X;

видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1070 2 Gb /GTX 1660 6 Gb или AMD Radeon RX Vega 56;

оперативная память: 16 Gb;

место на накопителе: 45 Gb.

Стоит учитывать, что речь пока лишь о требованиях для бета-версии: к релизной версии они могут незначительно поменяться. Релиз Call of Duty: Vanguard состоится 5 ноября, а открытая бета начнется 16 сентября.

Кроме того, разработчики поделились новым трейлером.