Cisco Webex бьет рекорды: более 8 миллиардов вызовов в месяц

Компания Cisco сообщает, что месячное количество звонков в платформе Webex Calling достигло 8 миллиардов — больше, чем у любого другого облачного провайдера аналогичных услуг. Идя навстречу растущим потребностям предприятий в области цифровой трансформации, Cisco расширила домашнюю зону покрытия, и теперь тарифами Cisco и сервисами Cloud Connected PSTN охвачены более 65 стран, что является самым высоким показателем в отрасли.

Webex Calling входит в состав первого в отрасли комплекса Webex Suite для гибридной работы, который в едином безопасном пакете поддерживает облачные вызовы, обмен сообщениями, опросы и управление виртуальными и гибридными событиями. Надежность систем обработки вызовов имеет первостепенное значение, ведь они — часть ежедневных производственных процессов. Например, задержка вызова всего на одну минуту — если это произошло в больнице — может стать границей между жизнью и смертью пациента, поступившего в критическом состоянии.

«С переходом к гибридной работе и растущим напряжением, обусловленным стремлением удивлять заказчиков, как никогда проявляется необходимость объединить коммуникации по всему штату сотрудников, — сказал Джиту Пател (Jeetu Patel), старший вице-президент и генеральный менеджер бизнес-группы безопасности и совместной работы компании Cisco. — Предприятия ищут способы перенести решения для выполнения вызовов в облако, и Webex Calling предлагает максимально широкие и безопасные возможности, чтобы сделать унифицированные коммуникации реальностью».

Инновации и преимущества Webex Calling

Расширение глобального охвата . Сервис Cloud Connected PSTN поддерживает домашние планы более чем в 65 странах.

. Сервис Cloud Connected PSTN поддерживает домашние планы более чем в 65 странах. Увеличение гибкости . Заказчики получили возможность адаптировать PSTN-решения, комбинируя опции в соответствии с операционными и локальными требованиями.

. Заказчики получили возможность адаптировать PSTN-решения, комбинируя опции в соответствии с операционными и локальными требованиями. Ускорение процессов и простота использования. Интеграция сервиса Cloud Connected PSTN и центра управления Control Hub позволяет быстро автоматизировать заказы и предоставление новых номеров. То, что раньше занимало несколько дней, теперь, через Webex Control Hub, выполняется за несколько минут благодаря партнеру Cisco, провайдеру интегрированных услуг IntelePeer.

Cisco предлагает полнофункциональные и безопасные облачные решения, которыми пользуются более 39 млн абонентов на всех облачных платформах с хостингом Cisco и ее партнеров – сервис-провайдеров. Поддержку осуществляет обширная экосистема Webex Cloud Calling, в рамках которой более 1000 локальных партнеров предлагают доставку, интеграцию и тарифные планы в соответствии с конкретными задачами заказчиков. Решению Webex Calling уже более 20 лет. Оно достаточно зрелое, чтобы обеспечивать потребности в совместной работе предприятий любого типа, и достаточно адаптируемое, чтобы учитывать вызовы будущего.