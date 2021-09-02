Cisco расскажет, как защитить информацию в локальных хранилищах и в облаках

9 сентября Cisco проведет вебинар, посвященный полнофункциональному решению по обеспечению сервисов информационной безопасности Cisco SASE. Участники узнают о современных способах защиты данных и перспективах их развития.

Заказчики все активнее используют облачные технологии — переносят данные, приложения и сервисы на виртуальные площадки, решают с помощью облаков ИТ-задачи. Сервисы по обеспечению информационной безопасности — не исключение. Мигрируя в облака, они несут двойную нагрузку и защищают как облачные ресурсы, так и локальные. Дмитрий Казаков, системный архитектор Cisco по информационной безопасности, расскажет, как сохранить информацию и цифровые инструменты в целости сегодня и как подготовить корпоративную инфраструктуру к угрозам и рискам эпохи цифровой трансформации. Отдельное внимание будет уделено Secure Access Service Edge (SASE), сетевой архитектуре, сочетающей возможности VPN и SD-WAN с облачными функциями обеспечения безопасности.

«Модель Cisco SASE ориентирована на создание простых и гибких решений, масштабируемых в соответствии с потребностями заказчика, — говорит Дмитрий Казаков. — Кроме того, использование Cisco SASE позволяет реализовать концепцию нулевого доверия на практике, предотвращая несанкционированный доступ, сдерживая нарушения и ограничивая горизонтальное перемещение злоумышленников по сети».

Для участия в мероприятии зарегистрироваться можно по ссылке: https://cvent.me/VnQWlK?RefId=PR.