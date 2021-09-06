Cisco представит новинки в сфере промышленного Интернета вещей

23 сентября Cisco организует вебинар на тему «Новинки индустриальной линейки и решений Cisco IoT». Участники виртуальной встречи узнают о специфике продуктов, предназначенных для использования на производстве, и возможностях трансформации корпоративной инфраструктуры, которые они предоставляют. В рамках вебинара будут представлены актуальные решения Cisco в сфере промышленного сетевого оборудования, Интернета вещей и информационной безопасности.

Олег Саенко, руководитель направления Cisco IoT в России, СНГ и Восточной Европе, расскажет о задачах, которые стоят перед промышленными предприятиями в эпоху цифровой трансформации, и технологиях, способных помогать эксплуатационным и IT-отделам в их работе. Слушатели первыми познакомятся с обновленным портфелем индустриальных решений Cisco IoT: моделями маршрутизаторов серии Industrial Router, коммутаторами серии Industrial Ethernet, последним релизом системы информационной безопасности для индустриальных сетей АСУТП — Cisco Cyber Vision 4.0.

«Предприятия нередко работают в сложных климатических, сейсмических, температурных режимах, а потому предъявляют повышенные требования к оборудованию, — рассказывает Олег Саенко. — Продукты Cisco подходят для использования в промышленных средах — их отличают высокий уровень гибкости, безопасности и масштабируемости. С их помощью можно обеспечить операционную устойчивость, простоту крупномасштабного развертывания и управления, взаимодействие информационных и эксплуатационных ресурсов и защиту от угроз».

Для участия в мероприятии зарегистрироваться можно по ссылке: https://cvent.me/VnQWlK?RefId=PR.