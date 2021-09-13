Cisco помогла осуществить беспилотный заезд электромобиля DTM Electric Remote Run

Электромобиль DTM Electric Demo Car прошел трассу Red Bull Ring без пилота. Cisco вместе с AVL, Memotec, Riedel, Tripleye и Voysys поставила ключевые технологии для осуществления проекта. Используя программно-определяемый подход к управлению глобальными сетями Cisco SD-WAN и платформу Catalyst 8300 Edge, компания Riedel Networks разработала и реализовала архитектуру связи для управления гоночным автомобилем. В результате сеть Riedel и Cisco функционирует на огромной скорости, передавая видео, информацию и сигналы дистанционного управления автомобилем с максимально возможной надежностью.

DTM и Schaeffler продемонстрировали очередной электрический проект: на этапе гонок DTM 2021, который прошел на трассе Red Bull Ring в Австрии с 3 по 5 сентября, организаторы совместно с другими компаниями представили дистанционно управляемый заезд электромобиля DTM Electric Remote Run. Здесь электромобиль DTM Electric Demo Car прошел до начала гонок всю 4326-метровую трассу в австрийской Штирии — без пилота в машине. Управление осуществлял чемпион DTM Trophy Тим Хайнеман (Tim Heinemann) с помощью современного симулятора, который находится в 82 километрах от места проведения гонок на территории инженерной компании AVL в Граце.

В рамках проекта Cisco предоставила граничные платформы для организации сетевого подключения (SD-WAN) между симулятором и гоночным треком, а 5G-решения Cisco обеспечили непрерывный контроль автомобиля как резерв основного канала. Время, за которое сигнал поступает от симулятора в Граце в автомобиль на трассе Red Bull Ring и возвращается обратно, составляет всего 2 мс для глобальной сети и около 5 мс для радиосети.

Cisco SD-WAN позволяет использовать любую комбинацию решений для безопасного подключения пользователей к данным и приложениям в любом месте с оптимизированными функциональными возможностями. Платформа Catalyst 8300 Edge Cisco использовалась для создания высокоскоростного и надежного соединения на основе прямого оптоволоконного канала с поддержкой технологии MPLS, обеспечивающей высокую скорость передачи и безопасности данных. Cisco Catalyst серии 8300 гарантирует передачу данных между автомобилем и симулятором дистанционного вождения с доступностью, соответствующей требованиям операторов услуг связи мирового уровня (99,999%).

Семейство маршрутизаторов Catalyst 8000 Edge является важным элементом широкого ассортимента сетевых продуктов Cisco на основе намерений и предлагает заказчикам инновационную и высокопроизводительную платформу для маршрутизации. С помощью встроенных функций анализа данных можно эффективнее контролировать работу сетей и приложений и принимать на основе полученной информации продуманные решения для обеспечения бесперебойной работы.

Управляя автомобилем с более чем 1000 электрических лошадиных сил, за рулем которого нет водителя, нужен запасной план для тех редких случаев, когда связь MPLS может не работать. Благодаря исключительной скорости передачи данных технологии 5G в архитектуре было предусмотрено резервное соединение на основе сотовых шлюзов Cisco Catalyst. При его включении технология 5G, работающая на основе SD-WAN, станет основным каналом передачи данных с мультигигабитной скоростью до 3,3 Гбит/с.

Cisco продемонстрировала будущее сетевых технологий: с помощью удаленного управления автомобилем можно снижать затраты на проведение испытаний и сокращать выбросы парниковых газов. Этому способствует переход на полностью электрические транспортные средства и уменьшение числа перевозок, связанных с доставкой оборудования и персонала на гоночную трассу.

Управление проектом, автомобиль с электронной цифровой системой управления, концепция безопасности и эксплуатация входят в зону ответственности Schaeffler, новаторской компании в автоспорте, которая стала одним из выдающихся игроков в области современной мобильности и одним из основных партнеров DTM Electric. Riedel Communications (Вупперталь, Германия) отвечает за освещение серии в СМИ и за каналы радиосвязи и передачи данных.

Автомобильный симулятор AVL обеспечивает обратную связь по вождению и стабильности, как и в реальном электромобиле DTM Electric Demo Car, с помощью ПО симуляции динамики вождения, которое также используется для обработки баланса производительности DTM. В проекте также приняли участие компании Tripleye (подключенная камера с компьютерным модулем) и Voysys (поставка ПО и его интеграция для дистанционного вождения). Также в этом инновационном проекте участвовала компания Memotec, давний партнер текущей платформы DTM по поставке датчиков.