Что показали на PlayStation Showcase 2021

Компания Sony провела большую трансляцию PlayStation Showcase 2021. В эфире было показано почти два десятка тайтлов, как от независимых разработчиков, так и от внутренних студий Sony. Одними из самых крупных анонсов оказались две игры по комиксам Marvel от Insomniac Games, кроме того, были новости от компаний Remedy Entertainment и Gearbox.

Анонсирован ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic для PlayStation 5 и PC. Дату релиза не назвали.

Представлена Project Eve – приключенческий боевик, действие которого происходит в недалеком будущем на разрушенной Земле, захваченной неизвестными врагами. Релиз состоится на ПК и консолях.

Создатели Tiny Tina’s Wonderlands показали первые геймплейные кадры. Игра выйдет 25 марта 2022 года на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и PC. Предзаказы уже стартовали на всех платформах.

Весной 2022 года на PS5 выйдет Forspoken. Опубликован сюжетный трейлер с геймплеем. Главная героиня по имени Фрей попадает в фантастический мир, а одним из ее главных спутников оказывается говорящий браслет.

Опубликован дебютный трейлер Alan Wake Remastered, который выйдет 5 октября, в том числе на PS4 и PS5.

Версия Grand Theft Auto V для консолей нового поколения выйдет в марте 2022 года.

Опубликован свежий геймплейный трейлер GhostWire: Tokyo. Игра выйдет весной 2022 года на PS5 и PC.

Marvel’s Guardians of the Galaxy — игра о супергеройской команде от Eidos Montreal выходит 26 октября.

Свежий трейлер Vampire: The Masquerade – Bloodhunt. Условно-бесплатная «королевская битва» в сеттинге Мира Тьмы выйдет на PlayStation 5 до конца года. На ПК игра уже в раннем доступе.

Финальный сюжетный трейлер Deathloop. Релиз шутера на PlayStation 5 и PC состоится 14 сентября.

Gran Turismo 7 выйдет 4 марта на PS4 и PS5. Был показан свежий трейлер.

Kid A Mnesia Exhibition — игру создавали совместно с Epic Games, релиз состоится в ноябре.

Tchia — приключенческая игра в открытом мире от независимой студии Awaceb, вдохновленная культурой Новой Гвинеи.

Анонсирован ремастер Uncharted 4 и The Lost Legacy для PlayStation 5 и PC. Выйдет в начале 2022 года.

Анонс Marvel’s Wolverine от Insomniac. Игрой о Росомахе, одном из самых известных членов команды Людей Икс, занимаются создатели Spider-Man. Игра выйдет на PS5, но даже приблизительной даты выхода нет — разработка находится на самом раннем этапе.

Анонсирован Spider-Man 2 с Веномом в роли антагониста. Игра выйдет в 2023 году.

God of War: Ragnarok – на презентации представили полноценный геймплейный трейлер продолжения игры 2018 года. Разработчики показали Кратоса с уже повзрослевшим Атреем, которые готовятся к наступающему Рагнарёку.