24.09.2021

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Центробанк Китая объявил вне закона все операции с криптовалютой

Китая

Центральный банк Китая заявил, что все транзакции, связанные с криптовалютами, являются незаконными и должны быть запрещены. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Народного банка КНР.

По мнению регулятора, криптовалюты, включая биткоин, не могут распространяться на рынке, так как они не официальные платежные средства. Все операции с ними, включая услуги, которые иностранные биржи оказывают местным инвесторам, будут считаться незаконной финансовой деятельностью.

На фоне этого биткоин подешевел на 6%, стоимость эфира рухнула больше чем на 10%. Сообщение китайского ЦБ сказалось и на стоимости акций компаний, связанных с рынком криптовалют. Бумаги одной из крупнейших криптобирж Coinbase в пятницу упали почти на 2%. Акции компании MicroStrategy, на счету которой хранится больше 5 млрд. долларов в криптовалюте, упали на почти на 6% к цене прошлого закрытия.

Китайский центробанк также назвал неотложной задачей искоренение майнинга криптовалют, отметив, что это необходимо для достижения национальных целей по сокращению выбросов углерода.

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