Bose QuietComfort 45: беспроводные наушники с автономностью до 24 часов

Компания Bose представила беспроводные полноразмерные наушники накладного типа QuietComfort 45. Производитель заявляет об использовании новой акустической архитектуры TriPort, обеспечивающей более глубокое звучание в каждой чашке.

Новинка оснащена системой активного шумоподавления с двумя режимами работы — Quiet и Aware. В первом случае обеспечивается максимальная звукоизоляция, а во втором можно слышать определенные звуки окружающей среды. Bose QuietComfort 45 получили улучшенные микрофоны с технологией формирования луча и улучшенным выделением голоса при вызовах.

Время работы наушников без подзарядки составляет до 24 часов. На полную подзарядку требуется 2,5 часа, а 15 минут быстрой зарядки хватит для трех часов воспроизведения. Для подзарядки служит разъем USB Type-C.

Для подключения к смартфону служит беспроводное соединение Bluetooth 5.1 с радиусом действия 9 м. Возможна работа в проводном режиме через кабель с 3,5-мм коннектором. Вся настройка осуществляется через фирменное мобильное приложение Bose Music, в котором можно управлять шумоподавлением, подключением и эквалайзером. Наушники поддерживают подключение к двум устройствам одновременно.

Новинка будет предложена в белом и черном вариантах цветового исполнения. В продажу Bose QuietComfort 45 поступят 23 сентября по цене 329 долларов. Предзаказ уже открыт.