BMW i Vision Circular — концепт электрокара, полностью сделанный из вторсырья

На IAA Mobility 2021 в Мюнхене компания BMW показала концептуальный хэтчбек i Vision Circular — часть новой стратегии марки, направленной на снижение выбросов CO₂ и переход к безотходному производству. Автомобиль не только полностью построен из переработанных материалов, но и на 100% пригоден для вторичной переработки, включая твердотельный аккумулятор.

Внешность хэтчбека намекает на будущее дизайна BMW: i Vision Circular сохранил фирменную решетку радиатора, которая превратилась в широкую заглушку, объединенную с оптикой. Полностью стеклянная крыша плавно переходит в лобовое стекло, а с задним стеклом объединена световая панель, растянутая во всю ширину кормы. Кузов автомобиля выполнен из переработанного алюминия, бамперы – из вторично используемого пластика. Кузовные панели и другие детали соединены с помощью шнуров, заклепок и других креплений, которые позволили отказаться от использования клея.

Корпус электрокара не покрывали краской, а анодировали, получив золотисто-бронзовый оттенок. У задней части цвет голубой (Temper Blue Steel), которого удалось добиться путем термической обработки. Шины сделаны из натурального каучука.

Главный принцип i Vision Circular – это отсутствие излишков. Все элементы салона были изготовлены точно по замерам с применением трехмерной печати. Традиционного дисплея у концепта нет: вся необходимая информация выводится на широкий проекционный экран на лобовом стекле.

Круглые кнопки Joyful Fusion позволяют разобрать элементы салона на составляющие и отдать на переработку: они имеются по бокам передней панели и в спинках «парящих» сидений с алюминиевым корпусом и мягкой обивкой. В подголовники кресел и дивана встроены динамики, которые обеспечивают отдельную звуковую зону для каждого пассажира. Заднее стекло имеет функцию затемнения до 100%.

У i Vision Circular есть собственный саундтрек, создателем которого выступил композитор Ханс Циммер, сотрудничающий с BMW уже не первый год.

Технические особенности концепта не раскрываются. К 2040 году BMW планирует выпустить адаптированную к серии версию перерабатываемого электрокара.