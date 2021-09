Билл Гейтс стал владельцем контрольного пакета акций сети отелей Four Seasons

Билл Гейтс приобрел контрольный пакет акций сети отелей Four Seasons. Сети, помимо отелей по всему миру, принадлежит одна гостиница в Баку, располагающаяся в начале проспекта Нефтяников с прекрасными видами на Каспийское море и Старый город.

Инвестиционный фонд Билла Гейтса Cascade Investment приобрел 23,75% акций сети гостиниц класса люкс Four Seasons за 2,21 млрд. долларов. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. Ранее фонд Гейтса владел 47,5% компании, а по итогам сделки его доля в Four Seasons увеличилась до 71,25% и стала контрольной. Продать Гейтсу свою долю в сети согласился саудовский принц аль-Валид ибн Талаль (al-Waleed bin Talal). Его холдинговой компании Kingdom Holding теперь принадлежит 23,75% акций и 5% остаются у основателя и председателя совета директоров Four Seasons Исадора Шарпа (Isadore Sharp).

Four Seasons — сеть гостиниц, основанная в Канаде в 1960 году Исадором Шарпом. Компания управляет 121 гостиницей и курортом и 46 резиденциями. Ее штаб-квартира расположена в Торонто.

Пятизвездочная гостиница Four Seasons Hotel Baku начала работать в 2012 году. До 2006 года на месте здания гостиницы находилось здание, известное как «Дом медицинских работников». Оно было построено в 60-х годах XIX века Карлом Гиппиусом и до революции было известно, как Губернаторский дом. В 2009 году на месте снесенного дома началось строительство новой гостиницы.