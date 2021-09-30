Bakcell помог молодежи продолжить образование во время пандемии

Компания Bakcell и Ассоциация «Детские Деревни SOS» продолжают оказывать поддержу детям и подросткам, лишенным родительской опеки и детям из малоимущих семей.

Очередной инициативой, осуществленной в рамках этого долгосрочного сотрудничества, стал проект «Поддержка непрерывному образованию во время пандемии COVİD-19». Благодаря данному проекту, 30 молодых людей смогли продолжить дистанционное обучение в период «локдауна». Для этого, «Детские Деревни SOS» в Баку и Гяндже были обеспечены необходимым количеством компьютеров, а также подключением к интернету. В результате, успеваемость подростков, живущих под патронатом организации, превысила результаты 2018/2019 учебного года, то есть года до пандемии.

«COVID-19 изменил мир и нам пришлось искать новые способы чтобы внести свой вклад в образование молодежи, что является одним из главных приоритетов нашей Стратегии КСО. Дети это наше будущее и мы стараемся дать возможность как можно большему количеству детей получить качественное образование», — отметил Райнер Ратгебер, главный исполнительный директор Bakcell.

Отметим, что в рамках сотрудничества с Ассоциацией «Детские Деревни SOS» компания Bakcell оказывает непрерывную поддержу детям, лишенным родительской опеки и детям из малоимущих семей с 2009 года. Проект «Начни и совершенствуй свой бизнес», осуществленный совместно с ассоциацией стал лауреатом первой национальной премии КСО “Milli KSM Mükafatı 2018″. Проект был направлен на осуществление бизнес-идей молодых людей, живущих под патронатом Ассоциации «Детские деревни SOS Азербайджан», и выпускников других школ-интернатов страны. Молодые участники этого проекта смогли открыть свой бизнес при финансовой поддержке Bakcell.

Bakcell осуществляет программу корпоративной социальной ответственности Bakcell Stars, которая является одной из самых крупномасштабных программ КСО в стране. Одно из основных направлений программы Bakcell Stars это предоставление равных прав и возможностей детям и молодым людям, нуждающимся в особой заботе, и обеспечение их успешной интеграции в общество.