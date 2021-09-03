Azercell вновь объявляет курсы английского языка для журналистов!

На протяжении всей своей деятельности, осуществляя многочисленные проекты в целях содействия развитию профессиональных навыков и уровня знаний английского языка представителей СМИ в Азербайджане, а также способствуя укреплению их международных связей и свободному использованию цифровых англоязычных источников, ведущий оператор мобильной связи страны Azercell Telecom объявляет наборы на курсы английского языка для журналистов.

Курсы, которые стартуют с окончанием летнего сезона, предназначены для профессиональных журналистов, работающих в печатных, электронных и телерадио СМИ. Для участия в курсах лица, имеющие минимум 1 год опыта в журналистике, должны отправить 3 ранее опубликованные статьи и копию удостоверения журналиста на адрес azercell.press@azmemo.info до 20 сентября 2021 года.

В течение курса, который будет проводиться квалифицированными преподавателями английского языка, представители СМИ получат возможность улучшить свои навыки английского языка в грамматике, разговорной речи, прослушивании и письме.

Стоит отметить, что Azercell уже более 13 лет предоставляет языковые курсы для журналистов. До сегодняшнего дня сотни представителей СМИ посетили специализированные курсы английского языка. Кроме того, компания регулярно организовывает семинары и тренинги, проводимые известными зарубежными тренерами, с целью ознакомления местных журналистов с последними новостями и тенденциями СМИ, а также для знакомства с международной журналистской школой.