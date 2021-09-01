Azercell разработал специальный алфавит, отражающий творчество великого Низами

По случаю 880-летия великого поэта и мыслителя Низами Гянджеви распоряжением Президента господина Ильхама Алиева 2021 год был объявлен «Годом Низами Гянджеви». Ведущий мобильный оператор страны ООО «Azercell Telecom» проявил инициативу в этом направлении и реализовал интересный проект. Компания разработала дизайн алфавита, посвященный творчеству одного из самых выдающихся классиков мировой литературы Низами Гянджеви. Алфавит, отражающий творения Низами, служит изучению и популяризации богатого наследия великого поэта.

Буквы алфавита, разработанные в интересном стиле, отражают героев поэм, вошедших в рукопись «Хамса» великого Низами, известные образы его произведений и людей, сыгравших особую роль в жизни поэта. Например, буква «А» стилизована под образ первой жены поэта, красавицы из племени кипчаков — Афак. Буква «B» прославляет сасанидского шаха Бахрама, а «F» знакомит со знаменитой Фитне из поэмы «Семь красавиц», буква же «İ» посвящена могущественному полководцу Александру. Каждая буква украшена миниатюрами в соответствии с названными изображениями.

Используя алфавит, отражающий наследие Низами, можно создавать различные слова из из этих специально разработанных букв и делиться ими в социальных сетях. Все, что вам нужно сделать, это посетить сайт https://www.nizami880.az/. Буквы алфавита также можно найти в разделе «gif» социальных сетей, таких как WhatsApp, Telegram, Facebook, и Instagram, используя ключевые слова «Nizami880» или «Azercell», а также через https://t.me/addstickers/azercell в разделе «стикеры» приложения Telegram.

ООО «Azercell Telecom» выступило с различными инициативами, посвященными знаменитому классику в «Год Низами Гянджеви». Отрывки из стихотворений Низами Гянджеви и известные цитаты регулярно публиковались в аккаунтах компании в социальных сетях. Кроме того, проводились конкурсы, отражающие творчество поэта.

Недавно в сотрудничестве с Azercell @alex.ivanchak, имеющий большую аудиторию в TikTok, создал великолепный портрет гениального мыслителя с помощью кубиков Рубика. Для создания портрета было использовано 400 кубиков.

На этом новости о «Годе Низами Гянджеви» не заканчиваются. Azercell продолжает готовить для своих абонентов различные призовые конкурсы и кампании. Следите за страницами ведущего мобильного оператора страны в социальных сетях.