Azercell обеспечил интернет-подключение на I Международной научно-практической конференции в Агдаме

В Агдаме прошла I Международная научно-практическая конференция, организованная Специальным представительством Президента Азербайджанской Республики по Агдамскому району, Министерством экономики Азербайджанской Республики, Фондом возрождения Карабаха и Институтом экономики НАНА.

На конференции «Строительство новой экономики в Карабахе: Импульсы развития из Агдама» обсуждались такие важные вопросы, как «Строительство новой экономики в Агдаме: экономический потенциал, приоритеты и ожидания», «Природные ресурсы и потенциал «зеленой» энергии Агдама и Карабаха в целом», «Возвращение вынужденных переселенцев в Агдам и другие регионы Карабаха».

При технической поддержке Azercell участникам конференции на протяжении всего мероприятия предоставлялись услуги высокоскоростного интернета. Cеть Azercell также позволила провести ряд заседаний конференции в видеоформате в режиме онлайн. Мобильной сетью Azercell, поддерживающей стандарты 2G/3G/4G, уже охвачены Шуша, Агдам, Физулинский, Джебраильский, Зангеланский, Губадлинский и Кельбаджарский районы, поселки Истису, Гадрут, Суговушан, многие села Ходжавендского, Лачинского и других районов.

Отметим, что Azercell также упростила и ускорила возможность внесения пожертвований в Фонд возрождения Карабаха для своих абонентов. Посредством приложения Azercell «Kabinetim» можно перечислить средства в Фонд в любое время суток и из любой точки мира. Azercell продолжает интенсивное строительство инфраструктуры мобильной связи в освобожденном Карабахе и прилегающих районах, что в свою очередь поспособствует быстрому развитию этих территорий.