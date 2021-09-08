Azercell оказал поддержку реализации профессиональных тренингов для детей шехидов и ветеранов Второй Карабахской Войны

При совместном сотрудничестве Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики, Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham Azerbaijan), ООО «Azercell Telecom» и Азербайджанского Общественного Объединения «Достижение молодых» (JA Azerbaijan) была запущена cоциальная инициатива в поддержку семей шехидов и ветеранов 44-дневной Отечественной Войны. В рамках нового проекта «Повышение квалификации и карьерный рост» будут организованы онлайн тренинги для ветеранов войны, отважно сражавшихся за освобождение наших земель, и детей шехидов, героически павших за Родину в ходе Второй Карабахской Войны.

Тренинги направлены на оказание помощи в выборе карьеры, а также развитие и реализацию личностного потенциала участников. Для 25 участников проекта будут организованы курсы английского языка и компьютерных навыков. Также, в рамках второго этапа проекта участникам будут организованы карьерные тренинги по профессиональному развитию. Лидирующий мобильный оператор страны Azercell будет предоставлять участникам услуги высокоскоростного мобильного интернета на протяжении всего проекта. Azercell обеспечит всех участников дата-картами и интернет-пакетами объемом в 5 GB на протяжении 6 месяцев. Также члены AmCham с целью обеспечения условий для проведения курсов в режиме онлайн предоставят каждому участнику проекта персональный компьютер. Тренинги будут проводиться специалистами Celt Colleges и JA Azerbaijan. Участники, успешно завершившие проект, получат возможность пройти стажировку в компаниях-членах AmCham. Отметим, что список участников проекта был предоставлен Министерством труда и социальной защиты населения.

Azercell уделяет особое внимание семьям шехидов и ветеранов как на протяжении 44-дневной Отечественной Войны, так и после завершения военных действий. Оператор неоднократно выступал инициатором социальных проектов, были аннулированы долги раненых и погибших в Отечественной войне военнослужащих. Компанией были организованы тренинги по психологической поддержке детей военнослужащих, отдавших свои жизни за великое дело, а также планируется издание книги с воспоминаниями детей шехидов о своих отцах. Следует отметить, что в ответственное время для всего азербайджанского народа сотрудники компании в рамках инициативы «Azercell Könüllüləri» также принимали активное участие в социальной жизни страны, реализуя благотворительные инициативы. Компания Azercell, всегда придерживающаяся национальных и моральных ценностей в своей деятельности, и впредь продолжит оказывать поддержку семьям шехидов и ветеранов, являющихся образцом мужества, доблести и отваги.