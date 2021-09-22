Азербайджан представлен на «Технофест» 11 стартапами

В Международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле проходит аэрокосмический и технологический фестиваль «Технофест».

В церемонии открытия приняли участие министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев, руководители и представители различных государственных структур, а также студенты высших учебных заведений Азербайджана.

Мероприятие «Технофест» с 2018 года ежегодно проводится при совместной организации Фонда Турецкой технологической команды (Т3), руководителями которого являются Министерство промышленности и технологий Турции и технический директор компании Baykar Makina, в партнерстве с более чем 60 государственными учреждениями, вузами и частным компаниями Турции.

Цель — популяризация таких сфер, как авиация, космическая промышленность, цифровая экономика среди молодежи в Турции, поощрение предпринимательства в этих областях, выявление знаний и навыков молодых инженеров посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также представление национальных технологий широкой публике.

На мероприятии «Технофест» при организации Министерства транспорта, связи и высоких технологий в национальном павильоне представлены 11 азербайджанских стартапов.

Среди них — модель космической станции «Дорога победы», проекты Idrak Technology Transfer, стартап-продукты «Удар», İqlime, Safee Bike, Viastellar, HealWith, SmogFree, Battle of Bots, Smart Parking IoT и GSM Smart Electric — AMR ST 13.

Наши стартапы охватывают такие области и направления, как космическая промышленность, военная промышленность, образование, медицина, сельское хозяйство, транспорт, видеоигры и новые технологии в целом.

Министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк посетил наш национальный павильон и ознакомился с азербайджанскими стартапами.

«Технофест» завершится 26 сентября.