Автономный корабль IBM в следующем году вновь попытается повторить маршрут судна «Мэйфлауэр»
После неудачной попытки автономного корабля под управлением искусственного интеллекта пересечь Атлантику, компания IBM решила повторить эксперимент. Судно снова попробует пройти путем легендарного «Мэйфлауэра», как это когда-то сделали пилигримы из Старого Света, пишет washingtonpost.com.
Напомним, что судно под управлением созданного IBM искусственного интеллекта в июне уже попыталось проложить дорогу через Атлантический океан без команды на борту, но через три дня после отплытия из британского Плимута в Плимут штата Массачусетс с кораблем случилась механическая неисправность. Команде ProMare, стоящей за реализацией проекта, пришлось вернуть корабль в пункт отправления для доработки.
Ранее в этом месяце исследователи Mayflower Autonomous Ship Project отправили корабль в более короткое путешествие вдоль побережья Великобритании, так как здесь гораздо легче исправить неполадки, если что-то случится. Успеху предприятия всегда могут помешать различные неожиданные препятствия: внезапная непогода, экстремальная жара, большие волны, плавающие обломки и мусор, крупные морские обитатели и другое. При этом практически невозможно дистанционно управлять кораблем, находящемся в тысячах миль от берега, а починить неисправность будет некому.
В ходе плавания ИИ должен будет собрать научные данные об океане, а также проанализировать весь пройденный путь. Данный метод путешествия проверит, можно ли отправиться за тысячи миль без команды. Корабль IBM Mayflower состоит из трех корпусов, которые снабжены ветровыми турбинами. Он создавался в течение двух лет, прежде чем был спущен на воду.
Следующую попытку трансатлантического перехода автономный корабль предпримет весной 2022 года. IBM планирует обеспечить общий доступ к камерам устройства, чтобы все люди могли в режиме реального времени наблюдать за передвижением судна.