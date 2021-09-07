Audi показала концепт роскошного электрического седана Grandsphere

Компания Audi в рамках IAA Mobility 2021 анонсировала концептуальный электрический седан Grandsphere.

Audi Grandsphere представляет собой роскошный седан, позволяющий полностью расслабиться во время поездок благодаря целому ряду прорывных технологий. Автомобиль предлагает небывалый уровень универсальности, от полной автономности, когда водитель сможет заняться своими делами во время езды, до гоночного режима с ручными органами управления. Заявлена автономная система четвертого уровня, способная полностью заменить человека за рулем.

Концепт построен на электрической платформе Premium Platform Electric (PPE) и оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 720 л.с. и крутящим моментом 960 Нм. Емкость тяговой аккумуляторной батареи составляет 120 кВт·ч. Заявленный максимальный пробег — 750 км. Разгон от 0 до 100 км/ч – около 4 сек. Автомобиль поддерживает быструю зарядку: 10 минут подключения к зарядной станции мощностью 270 кВт дает 300 км пробега.

Внутри салона — виртуальная панель приборов и большой проекционный дисплей, последняя версия фирменной мультимедийной системы MMI Touchless Response, а также отделка натуральными материалами – деревом, металлом и шерстью.