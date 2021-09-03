ASUS представила профессиональные ноутбуки ProArt Studiobook 16 OLED с мощной начинкой

На онлайн-презентации «Создавай новое» компания ASUS представила ряд новинок. Новые ноутбуки ProArt Studiobook Pro 16 OLED и ProArt Studiobook 16 OLED получили 16-дюймовый OLED-дисплей с соотношением сторон 16:10 и частотой обновления 60 Hz. Дисплей обладает разрешением 4K и технологией HDR. Показатель максимальной яркости составляет 550 кд/м2. Они предлагают 100% охват цветового пространства DCI-P3, фабричную калибровку воспроизведения оттенков Delta-E <2 и имеют сертификации Pantone, Calman и VESA DisplayHDR 500 True Black.

Эти модели предназначены в первую очередь для профессионалов, работающих с графикой, и создателей контента. Кроме того, они сертифицированы по программе NVIDIA Studio, что свидетельствует об их высокой производительности и скорости работы.

Модель ProArt Studiobook Pro 16 OLED (W7600, W5600) в максимальной комплектации включает процессор AMD Ryzen 5000-й серии (W5600) или процессор для рабочих станций Intel Xeon 3-го поколения (W7600). Благодаря этому ноутбук справляется со сверхсложными профессиональными задачами, такими как рендеринг фотореалистичных изображений, визуализация, моделирование и анализ данных. Графическую производительность обеспечивают специализированные профессиональные ускорители NVIDIA RTX A2000 и NVIDIA RTX A5000. Они предназначены для работы со сложными проектами в приложениях CAD, программах для 3D-проектирования и монтажа видеофайлов высокого разрешения.

ProArt Studiobook 16 OLED построен на базе процессора AMD Ryzen 5000-й серии (H5600) или Intel Core i9 (H7600), а в качестве графической подсистемы выступает видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3070 (H5600) или RTX 3060 (H7600).

Ноутбуки могут предложить до 64 Gb оперативной памяти стандарта DDR4-3200. В максимальной комплектации они могут быть оснащены двумя NVMe-накопителями. Также в оснащение входят интерфейсы Thunderbolt 4, USB 3.2 Type-C, HDMI 2.1 и разъем для карт памяти SD Express 7.0.

Особенностью устройств является встроенный в клавиатуру аналоговый контроллер ASUS Dial, предназначенный для понятного, удобного и точного управления в совместимых профессиональных приложениях, включая Photoshop, Premiere Pro, Photoshop Lightroom Classic и After Effects. Его настройки осуществляются через новое приложение ProArt Creator Hub.

О сроках выхода и ценах новинок пока ничего не сообщается.