ASUS представила новые модели Zenbook для создателей цифрового контента

Компания ASUS в рамках презентации «Создавай новое» представила четыре новых ноутбука серии Zenbook, предназначенных для создателей цифрового контента. Главной отличительной особенностью устройств стало использование высококачественных OLED-дисплеев.

Модель ZenBook Pro Duo 15 OLED (UX582) оснащен основным 15,6-дюймовым дисплеем 4K OLED формата HDR и дополнительным 14-дюймовым дисплеем ASUS ScreenPad Plus, расположенным под углом к пользователю, который поддерживает сенсорный ввод и по ширине соответствует основному экрану. Интерфейс ScreenXpert 2 для дополнительного дисплея расширен новыми функциями, включая ASUS Control Panel. В максимальной конфигурации предлагается процессор Intel Core i9 и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3070. Ноутбук может быть оснащен 32 Gb оперативной памятью и NVMe-накопителем PCIe 3.0 x4 объемом 1 Tb. Предусмотрен широкий набор портов, включая два USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 3 (скорость передачи данных до 40 Гбит/с) и поддержкой DisplayPort.

Zenbook Pro 15 OLED (UX535/ UM535) оснащен новой версией дополнительного дисплея ASUS ScreenPad на 5,65 дюйма. Он встроен непосредственно в тачпад под стеклянным покрытием. В топовой модификации предлагается процессор Intel Core серии H (UX535) или мобильный AMD Ryzen 5000-й серии H и дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. Ноутбук может быть оснащен 32 Gb оперативной памятью и NVMe-накопителем PCIe 3.0 x4 объемом 1 Tb.

Модели Zenbook 14X OLED и Zenbook 14 Flip OLED оснащены OLED-матрицами с соотношением сторон 16:10, поддержкой 4K и формата HDR. Экран обрамлен узкой рамкой NanoEdge и поддерживает сенсорный ввод. Основу ноутбуков составляет процессор Intel Core 11-го поколения, производительность которого может быть дополнительно усилена с помощью фирменной технологии интеллектуальной работы (AIPT), или новейший AMD Ryzen 5000-й серии H. В зависимости от конфигурации модели оснащаются поворотным креплением ErgoLift, дополнительным экраном ScreenPad, встроенным в тачпад, или сенсорным цифровым блоком NumberPad.

Стоимость и дата начала продаж будут объявлены позже.