ASUS Lingyao Pro 14 и Pro 16 — игровые ноутбуки c 4K-дисплеями на базе AMD Ryzen 9

Компания ASUS представила два новых ноутбука Lingyao Pro 14 и Pro 16. Устройства получили топовые процессоры AMD и производительные видеокарты. Кроме того, ноутбуки оборудованы OLED-дисплеями, нечасто встречающиеся в игровом сегменте.

ASUS Lingyao Pro 14 и Pro 16 заключены в металлические корпуса, диагональ экранов составляет 14 и 16 дюймов в соответственно. Младшая модель получила экран с частотой обновления 90 Hz, старшая – 120 Hz панель. Оба дисплея поддерживают технологию HDR, заявлен 100% охват цветового пространства DCI-P3.

В зависимости от модификации модель Lingyao Pro 14 оснащается процессором AMD Ryzen 7 5800H или Ryzen 9 5900HX, 16 Gb оперативной памяти и твердотельным накопителем на 512 Gb. За графику отвечает дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 (4 Gb видеопамяти, 2048 ядер CUDA). Модель Lingyao Pro 16 оснащена процессором Ryzen 9 5900HX и более производительной графикой GeForce RTX 3050 Ti. Емкость встроенного аккумулятора составляет 54 Втч и 63 Втч у 14- и 16-дюймового устройства соответственно.

Стоимость ASUS Lingyao Pro 14 с процессором Ryzen 7 составляет 1088 долларов, версия на Ryzen 9 – 1197 долларов. Модель Lingyao Pro 16 будет предложена за 1399 долларов.