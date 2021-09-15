Apple выпустит iOS 15 и iPadOS 15 уже 20 сентября

Компания Apple выпустит операционные системы iOS 15 и iPadOS 15 для широкой публики 20 сентября. Хотя это и не упоминалось во время онлайн-мероприятия, на котором компания представила новые устройства, дату выхода раскрыл пресс-релиз Apple, посвященный iPhone 13.

iOS 15 будет поддерживаться всеми моделями iPhone и iPod touch, которые работают под управлением iOS 14:

iPhone 6s и 6s Plus;

iPhone SE (1-го поколения);

iPhone 7 и 7 Plus;

iPhone 8 и 8 Plus;

iPhone X;

iPhone XS и XS Max;

iPhone XR;

iPhone 11;

iPhone 11 Pro и 11 Pro Max;

iPhone 12 mini и iPhone 12;

iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max;

iPhone SE (2-го поколения);

iPod touch (7-го поколения).

Несмотря на то, что некоторые функции, такие как SharePlay, будут отсутствовать в первой версии iOS 15, она имеет множество новшеств. Одно из них заключается в появлении функции Focus, которая позволит устанавливать пользовательские настройки для уведомлений и домашнего экрана.

В iOS 15 появится совершенно новое приложение «Погода», позволяющее просматривать полноэкранные погодные карты с указанием осадков, качества воздуха и температуры. Интерфейс приложения можно настроить в соответствие с собственными предпочтениями, чтобы оно отображало только нужную информацию. Кроме того, появятся обновленный браузер Safari и ряд изменений, которые делают операционную систему более удобной.