Apple выпустила iOS 15

Компания Apple выпустила финальную версию операционной системы iOS 15, которая включает новые функции, такие как обновление FaceTime, изменения уведомлений и другие улучшения. Релиз iOS 15, iPadOS 15 и watchOS 8 состоялся в один день. Подробно обо всех изменениях в операционной системе iOS 15 Infocity уже сообщал в отдельной новости.

Apple заявила, что планирует позволить людям продолжать использовать iOS 14, если они не хотят обновляться до iOS 15. По этой причине iOS 14 может со временем получать только небольшие обновления безопасности, но новые функции, скорее всего, будут оставлены для iOS 15.

Список iPhone и iPad, которые получат новейшие iOS 15 и iPadOS 15 можно посмотреть по этой ссылке.

Размер апдейта составляет от 3 до 5 Gb в зависимости от модели смартфона.