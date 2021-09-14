Apple представила iPad mini без кнопки Home

Во время сентябрьской презентации в штаб-квартире Apple в Купертино представлен новый iPad mini. Популярный планшет наконец получила максимум обновлений. Диагональ дисплея у этой модели теперь составляет 8,3”, кроме этого, у него тонкая рамка и закругленные края. Также устройство получило новые цвета: фиолетовый, розовый, «сияющая звезда» и «серый космос».

Touch ID в iPad mini теперь находится под кнопкой блокировки, что сделает пользование устройством еще удобнее, считают в компании. iPad mini наконец тоже получил порт USB Type-C, благодаря чему к нему теперь можно подключать фотокамеру и даже прибор для портативного УЗИ. Кроме этого, планшет получил поддержку 5G!

Производительность iPad mini возросла на 40% в сравнении с моделями предыдущего поколения, а графический процессор работает на 80% быстрее. Также в iPad mini обновлены обе камеры. На задней панели устройства расположена камера с разрешением 12 Мр с поддержкой функции Smart HDR и возможностью записи видео в 4K, а также вспышка TrueTone для съемки при слабом освещении.

В линейку фирменных аксессуаров вошла серия чехлов Smart Folio. Также iPad Mini поддерживает Apple Pencil второго поколения.

iPad Mini поступит в продажу по цене от 499 долларов уже на следующей неделе.