Apple представила беспроводные наушники с шумоподавлением Beats Studio3 ACW

Компания Apple представила беспроводные наушники Beats Studio3 в специальной версии A-Cold-Wall* (ACW). Устройство создано в партнерстве с брендом A-Cold-Wall*, основанным британским дизайнером Сэмюелем Россом (Samuel Ross).

Новинка отличается от обычной модели специальной «цементной» расцветкой. Такой окрас имеет не только конструкция наушников, но и амбушюры. В комплект поставки входит черная сумка для ношения с логотипом бренда ACW.

Технические характеристики наушников не изменились. Они получили систему активного шумоподавления звука, процессор Apple W1 и автономность до 40 часов (без ANC), 22 часа (с ANC).

Продажи Beats Studio3 ACW начнутся в ближайшее время по цене 349,95 долларов.