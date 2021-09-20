Apple и Google в первом полугодии 2021 года удалили более 813 тыс. приложений

Аналитическая компания Pixalate опубликовала отчет об удаленных из Apple App Store и Google Play Store мобильных приложениях за первую половину 2021 года.

За указанный период из Apple App Store и Google Play Store было удалено более 813 тыс. приложений. Более 86% — предназначены для детей в возрасте 12 лет и младше.

Было проанализировано более 5 млн. мобильных приложений в обоих магазинах. Основным фактором исключения из магазина приложений Apple стало отсутствие политики конфиденциальности, то есть разработчики не указали, какие данные они собирают. Девелоперы 83% удаленных приложений либо не указали адрес (78%), либо не подтвердили почту (5%).

Google Play Store: 66% исключенных приложений запрашивали хотя бы одно «опасное разрешение». Например, 27% просили доступ к координатам GPS, а 19% — доступ к камере.

С полным отчетом об удаленных приложениях в первом полугодии 2021 года можно ознакомиться по этой ссылке.