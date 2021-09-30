Apple разрешила оценивать свои приложения в App Store

У пользователей гаджетов Apple появилась возможность оставлять отзывы в App Store не только к программам сторонних разработчиков, но и к приложениям самой Apple, пишет издание 9to5mac. Ранее App Store не позволял пользователям оценивать или рецензировать встроенные приложения Apple для iPhone и iPad, такие как Mail, Music, News, Stocks и Calculator.

Поскольку это новая возможность, сейчас оценок не так много. Однако уже по ним можно увидеть отношение пользователей к штатным программам. У большинства приложений рейтинг ниже 4, у многих даже меньше 3 звезд из 5.

Предположительно это решение Apple связано с давлением разработчиков сторонних приложений, которым не разрешается скрывать полученные оценки и отзывы. Сама компания рейтинги фирменного софта пока не прокомментировала.

Отметим, что пользователи могут оценивать и рецензировать любое приложение Apple, которое можно удалить и повторно установить через App Store, поэтому основные системные приложения, такие как «Телефон» или «Сообщения», исключаются, так как они не представлены в App Store.