04.09.2021

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AnTuTu опубликовал рейтинги самых производительных флагманов и смартфонов среднего класса августа

AnTuTu

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинги самых производительных Android-смартфонов среди флагманов и устройств среднего класса по итогам августа 2021 года.

В десятку рейтинга самых производительных флагманов попали устройства на базе процессора Qualcomm Snapdragon 888. Лидерство рейтинга по-прежнему удерживает игровой смартфон Xiaomi Black Shark 4 Pro, набравший 864614 балла. На втором месте – флагман iQOO 8 Pro (846351), а замыкает тройку лидеров специальная версия смартфона Tencent Red Magic 6 Pro, разработанная специально для геймеров. Результат этой модели в бенчмарке AnTuTu – 829331 балл.

AnTuTu

В первую десятку также попали смартфоны iQOO 8, OnePlus 9 Pro, OPPO Find X3 Pro, OnePlus 9, Realme GT, Xiaomi Mix 4 и Vivo X60 Pro+. Отметим, что все устройства в Топ-10 набрали более 800 тыс. баллов.

Рейтинг самых мощных Android-смартфонов среднего класса по-прежнему возглавил Xiaomi Mi 11 Lite 5G (530657), на втором месте находится Honor 50 Pro (511155), на третьем – Honor 50 (506774).

Далее в Топ-10 идут OPPO Reno6 5G, Redmi 10X 5G, Realme Q3 Pro, OPPO K9 5G, iQOO Z3, Huawei nova 8 Pro и nova 8.

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