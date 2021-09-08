Анонсирован ремастер Alan Wake

Креативный директор Remedy Entertainment Сэм Лейк (Sam Lake) официально объявил о скором выпуске Alan Wake Remastered.

Игра выйдет на ПК в Epic Games Store и на консолях PS4, PS5, Xbox Series X/S и Xbox One. Оригинальная игра была консольным эксклюзивом платформ Microsoft, поэтому на PlayStation она выйдет впервые.

В переиздание войдет основная игра с обоими сюжетными дополнениями (The Signal и The Writer), а также режим прохождения с аудиокомментариями от разработчиков, в том числе Сэма Лейка.

В Alan Wake Remastered обновили графику, в том числе кинематографические катсцены, добавили новую модель главного героя, а также поддержку разрешения 4K. Обещаются и другие «улучшения для железа нового поколения».

Первые скриншоты и трейлеры ремастера разработчики опубликуют ближе к дате релиза, которая будет объявлена позже.