07.09.2021

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Анонсирован электрический кроссовер Skoda Enyaq Coupé iV

Skoda Enyaq Coupé iV

Компания Skoda официально анонсировала скорую премьеру электрического кроссовера Enyaq Coupé iV. Модель представляет собой купеобразную версию Enyaq iV. Skoda опубликовала снимки и видео кроссовера, а также сообщила подробности о его силовой установке и характеристиках.

Skoda Enyaq Coupé iV

Skoda Enyaq Coupé iV получит кузов лифтбек с покатой крышей, длина машины составляет 4563 мм (+4 мм к длине обычного Enyaq iV), а высота равна 1617 мм (на 1 мм ниже Enyaq iV). Ширина (1879 мм) и колесная база (2765 мм) остались такими же. Минимальный объем багажника уменьшился с 585 до 570 л. Благодаря новой форме кузова улучшилась аэродинамика: коэффициент лобового сопротивления составляет 0,247 вместо 0,257 у Enyaq iV, дебютировавшего год назад. Дальность хода составляет 535 км по циклу WLTP.

Skoda Enyaq Coupé iV

Будут доступны три исполнения электрокара. Базовая версия Enyaq Coupé iV 60 предложит аккумулятор емкостью 62 кВтч и электродвигатель мощностью 132 кВт на задней оси. Версия Enyaq Coupé iV 80 также имеет задний привод, электродвигатель мощностью 150 кВт и аккумулятор емкостью 82 кВтч, обеспечивающий до 535 км хода. Самая мощная версия Enyaq Coupé iV 80x будет полноприводной, но менее дальнобойной, которая также использует аккумулятор большей емкости, а мощность составит 195 кВт.

Уже в базовой версии автомобиль оснастят панорамной крышей. Размер колесных дисков варьируется от 19 до 21 дюйма. Диодная оптика имеется по умолчанию, а за матричные фары придется доплатить, как и за подсветку решетки радиатора.

Покупатели будут предложены множество пакетов Design Selection, которые создают различную атмосферу в салоне на любой вкус. Loft Design Selection — это современный и уютный вариант, в то время как Lodge делает упор на экологически чистые материалы, такие как чехлы для сидений из 40% натуральной шерсти и 60% полиэстера. EcoSuite Design Selection включает обивку из кожи, которая дублена экологически чистым и безопасным способом с использованием экстрактов листьев оливкового дерева.

Премьера электрического кроссовера Skoda Enyaq Coupé iV ожидается в конце этого года.

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