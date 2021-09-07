Анонсирован электрический кроссовер Skoda Enyaq Coupé iV

Компания Skoda официально анонсировала скорую премьеру электрического кроссовера Enyaq Coupé iV. Модель представляет собой купеобразную версию Enyaq iV. Skoda опубликовала снимки и видео кроссовера, а также сообщила подробности о его силовой установке и характеристиках.

Skoda Enyaq Coupé iV получит кузов лифтбек с покатой крышей, длина машины составляет 4563 мм (+4 мм к длине обычного Enyaq iV), а высота равна 1617 мм (на 1 мм ниже Enyaq iV). Ширина (1879 мм) и колесная база (2765 мм) остались такими же. Минимальный объем багажника уменьшился с 585 до 570 л. Благодаря новой форме кузова улучшилась аэродинамика: коэффициент лобового сопротивления составляет 0,247 вместо 0,257 у Enyaq iV, дебютировавшего год назад. Дальность хода составляет 535 км по циклу WLTP.

Будут доступны три исполнения электрокара. Базовая версия Enyaq Coupé iV 60 предложит аккумулятор емкостью 62 кВтч и электродвигатель мощностью 132 кВт на задней оси. Версия Enyaq Coupé iV 80 также имеет задний привод, электродвигатель мощностью 150 кВт и аккумулятор емкостью 82 кВтч, обеспечивающий до 535 км хода. Самая мощная версия Enyaq Coupé iV 80x будет полноприводной, но менее дальнобойной, которая также использует аккумулятор большей емкости, а мощность составит 195 кВт.

Уже в базовой версии автомобиль оснастят панорамной крышей. Размер колесных дисков варьируется от 19 до 21 дюйма. Диодная оптика имеется по умолчанию, а за матричные фары придется доплатить, как и за подсветку решетки радиатора.

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Покупатели будут предложены множество пакетов Design Selection, которые создают различную атмосферу в салоне на любой вкус. Loft Design Selection — это современный и уютный вариант, в то время как Lodge делает упор на экологически чистые материалы, такие как чехлы для сидений из 40% натуральной шерсти и 60% полиэстера. EcoSuite Design Selection включает обивку из кожи, которая дублена экологически чистым и безопасным способом с использованием экстрактов листьев оливкового дерева.

Премьера электрического кроссовера Skoda Enyaq Coupé iV ожидается в конце этого года.