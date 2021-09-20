Amazon заблокировал 600 китайских брендов за мошенничество с платными отзывами

Компания Amazon сообщила, что она закрыла около 3000 интернет-магазинов, принадлежащих примерно 600 китайским брендам. Блокировка была произведена за поощрительные платные отзывы о магазинах.

Эта блокировка стала крупнейшей из когда-либо осуществленных Amazon и затронула некоторые популярные китайские компании. По словам Amazon, решение не повлияло на перспективы роста китайских фирм на платформе.

Amazon запретила практику платных отзывов в 2016 году. При принятии решения о покупке клиенты полагаются на точность и достоверность отзывов о товарах, поэтому платные положительные обзоры недопустимы не платформе – это является серьезным нарушением политики компании.

Некоторые подобные предложения маскировались под программы VIP-тестирования или расширенной гарантии. Другие игроки практиковали материальные стимулы только после того, как пользователь оставлял плохой отзыв — представитель бренда предлагал бесплатный товар или возврат денег без возврата товара, в обмен нужно было удалить негативный отзыв.

Amazon не привела списка брендов, которые попали под санкции. Заявляется, что компания продолжит совершенствовать свои внутренние механизмы для выявления различных случаев нарушения политики.